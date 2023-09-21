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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطن بـ 28 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الحديد والأسمنت من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي متابعتها خاصة الراغبين فى البناء لمعرفة المستجدات الخاصة بالأسعار.

أسعار الحديد والأسمنت

وخلال الفترة الماضية سجلت أسعار الحديد حالة ارتفاع ليعاود الحديد الانخفاض مجدد حيث سجل سعر الحديد من النوع الاستثماري عند 34875  ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 8 آلاف جنيه.

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تراجع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في مصر| تعرف عليها

ويأتى إرتفاع أسعار الحديد خلال الفترة الماضية نتيجة صعود خام البيليت عالميا، فيما شهدت أسعار الأسمنت والجبس حالة تراجع إلا أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وتراجعت أسعار الحديد والأسمنت حيث سجل الحديد انخفاض يتراوح ما بين الـ100 و300 جنيه في الطن.

سعر حديد عز اليوم


وسجلت أسعار الحديد حديد عز انخفاض كبير حيث بلغ أدنى سعر لحديد عز اليوم حوالي 28 ألف جنيه للطن.

أسعار مواد البناء فى الأسواق

- سجل سعر طن حديد بشاي إلى 33 ألف جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد عز والدخيلة 35 ألف جنيه.

- كما سجل طن حديد الجارحي 32 ألفا و500 جنيه.

- كما وصل سعر طن حديد الجيوشي إلى 33 ألف جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد السويس 33 ألف جنيه.


أسعار الاسمنت اليوم

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1970 جنيها.

- سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1880 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1920 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1950 جنيها.

- فيما وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2140 جنيها.

- كما سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- فيما وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

- كما وصل سعر طن جبس العامرية إلى 1300 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3500 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

- فيما بلغ أسمنت لافارج المقاوم للملوحة  2050 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

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عز بـ 33 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

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رئيس هيئة السكة الحديد:إطلاق خدمة "ليموزين" لركاب القطارات .. الشهر المقبل

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2190 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2050 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1290 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 1300 جنيه.

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