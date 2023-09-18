رئيس هيئة السكة الحديد:إطلاق خدمة "ليموزين" لركاب القطارات .. الشهر المقبل

كشف المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، عن إطلاق هيئة السكة الحديد لعدد من الخدمات الجديدة لركاب القطارات، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة "الليموزين" التي ستبدأ في تقديمها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأشار خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” والمذاع عبر قناة “ أي تي سي”، إلى أن هذه الخدمات تشمل أيضًا حمل الأمتعة وحفظها والأمانات، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني لهيئة السكة الحديد وتوفير تطبيق خاص يمكن من خلاله حجز التذاكر.

وأضاف أن هناك العديد من الخدمات الأخرى، بما في ذلك خدمة الكرت التي تسمح لحاملها بتفعيل الكيو آر والاستفادة من الخصومات والامتيازات المتاحة، وشدد على نجاح الهيئة في القضاء على السوق السوداء ووضع أنظمة تنظم عملية شراء التذاكر، خاصة في أيام العيد حيث يتم تحديد الحد الأقصى لعدد التذاكر التي يمكن للفرد شراؤها.