أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في مصر| تعرف عليها

يهتم قطاع عريض من المواطنين بمعرفة أسعار الحديد بشكل يومي بدافع الاستعداد للبناء لاسيما بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق، والاطمئنان على أسعار العقارات والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت ومواد أخرى.

أسعار الحديد والأسمنت 2023

سعر طن الحديد سبتمبر 2023

وتصدر محرك البحث خلال الساعات القليلة الماضية معرفة سعر الحديد، حيث شهد انخفاضا يتراوح ما بين الـ100 و300 جنيه في الطن، مقارنة بأسعار أمس مسجلاً ارتفاع في السعر بنحو ألف جنيه، بسبب صعود خام البيليت عالميا

.

أسعار الأسمنت

شهد سوق الأسمنت تذبذبا في الاسعار حيث تراجعت ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه في الطن، وفي المقابل سجل الأسمنت الأبيض استقرارا في سعره.

والجدير بالذكر، أن صادرات مصر من الأسمنت لنحو 272 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” في مقابل 140مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 94%، حيث تم التصدير لحوالي 59 دولة، حيث تستحوذ 5 دول أفريقية تستحوذ على 58% من صادرات الأسمنت المصري.

سعر الحديد

وحسب الأسعار المعلنة للحديد فإن سعر طن الحديد الاستثماري سجل : 34561 جنيها، بتراجع 782 جنيها، وفي المقابل سجل سعر طن حديد عز: 35879 جنيها، بتراجع 718 جنيها.

أما سعر طن الأسمنت الرمادي: 2006 جنيهات، بزيادة 11 جنيها.

يشار إلى أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.