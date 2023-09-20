عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في مصر| تعرف عليها

صدى البلد

يهتم قطاع عريض من المواطنين بمعرفة أسعار الحديد بشكل يومي بدافع الاستعداد للبناء لاسيما بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق، والاطمئنان على أسعار العقارات والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت  ومواد أخرى.

أسعار الحديد والأسمنت 2023  

سعر طن الحديد سبتمبر 2023 

وتصدر محرك البحث خلال الساعات القليلة الماضية معرفة سعر الحديد، حيث شهد انخفاضا يتراوح ما بين الـ100 و300 جنيه في الطن، مقارنة بأسعار أمس مسجلاً ارتفاع في السعر بنحو ألف جنيه، بسبب صعود خام البيليت عالميا
.

txt

نشاط بالرياح| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

أسعار الأسمنت

شهد سوق الأسمنت تذبذبا في الاسعار  حيث تراجعت  ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه في الطن، وفي المقابل سجل الأسمنت الأبيض استقرارا في سعره.

والجدير بالذكر، أن صادرات مصر  من الأسمنت لنحو 272 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” في مقابل 140مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 94%، حيث تم التصدير لحوالي 59 دولة، حيث تستحوذ 5  دول أفريقية تستحوذ على 58% من صادرات الأسمنت المصري. 

سعر  الحديد

وحسب الأسعار المعلنة للحديد فإن سعر طن الحديد الاستثماري سجل : 34561 جنيها، بتراجع 782 جنيها، وفي المقابل سجل سعر طن حديد عز: 35879 جنيها، بتراجع 718 جنيها.

أما سعر طن الأسمنت الرمادي: 2006 جنيهات، بزيادة 11 جنيها.

 

يشار إلى أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

 

اسعار الحديد اسعار العقارات اسعار الحديد والأسمنت 2023 أسعار الأسمنت سعر الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

ترشيحاتنا

الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

الوطنية للانتخابات: سندون كل ما تسفر عنه إرادة الشعب

خطة شاملة للتقشف1.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

روسيا: القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني في يوم واحد

الإفتاء تحسم الجدل.. حكم الصيام في ذكرى مولد النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

سحبت 7 أشخاص للبحر.. لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعما بجنوب أفريقيا| شاهد

السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

فيديو

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ