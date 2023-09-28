عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبادرة دعم صحة المرأة والجنين: فحوصات منتظمة للكشف عن الأمراض المعدية

دعم صحة المراة والجنين
دعم صحة المراة والجنين

كشف الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين، مجهودات الدولة المصرية لدعم صحة المرأة والجنين.

 

100 يوم صحة: تقديم 367 ألفا و334 خدمة في المبادرات الرئاسية

بتوجيهات الرئيس.. ضخ استثمارات ضخمة في مجالي الصحة والتعليم

وقال فوزي فتحي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" حملة 100 مليون صحة بدأت منذ سنوات بتوجيهات من الرئيس السيسي، وفي 2019 انطلقت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي".

 

وتابع فوزي فتحي:" في مارس 2020 انطلقت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والجنين، والمبادرة تستهدف وقاية الجنين من الإصابة بالأمراض المعدية والحفاظ على صحة سليمة للمرأة ".

 

 وتابع فوزي فتحي :" مبادرة دعم صحة المرأة والجنين تستهدف توفير فحوصات منتظمة للمرأة أثناء الحمل للكشف عن الأمراض المعدية".

 

واكمل فوزي فتحي :" المبادرة تستهدف الكشف عن الأمراض غير المعدية التي قد تشكل خطرا على المرأة أثناء الحمل ومنها الضغط والسمنة والسكر "، مضيفا:" نقوم بتغطية كافة انحاء الجمهورية ".

المراة صحة المرأة الجنين اخبار التوك شو الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

التعليم تعلن موعد تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. فيديو

بعمق 17 كم.. زلزال يضرب أكبر جزيرة في اليونان

بسعر مُغر.. اركب سيتروين c4 أوتوماتيك

البورصة تربح 211 مليار جنيه بالربع الثالث من عام 2023

نجم "الأحمر" عامل قلق| مفاجأة جديدة حول تعاقده مع الأهلي.. وكهربا: «مش هنخلص» بسبب دعم إمام عاشور

من بكرة وعقوبة شهر غلق.. تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات التجارية والمولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لا تتوقعه.. فستان درة بمهرجان الفضائيات العربية حديث السوشيال ميديا

قميص طويل.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ