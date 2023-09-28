مبادرة دعم صحة المرأة والجنين: فحوصات منتظمة للكشف عن الأمراض المعدية

كشف الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين، مجهودات الدولة المصرية لدعم صحة المرأة والجنين.

وقال فوزي فتحي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" حملة 100 مليون صحة بدأت منذ سنوات بتوجيهات من الرئيس السيسي، وفي 2019 انطلقت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي".

وتابع فوزي فتحي:" في مارس 2020 انطلقت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والجنين، والمبادرة تستهدف وقاية الجنين من الإصابة بالأمراض المعدية والحفاظ على صحة سليمة للمرأة ".

وتابع فوزي فتحي :" مبادرة دعم صحة المرأة والجنين تستهدف توفير فحوصات منتظمة للمرأة أثناء الحمل للكشف عن الأمراض المعدية".

واكمل فوزي فتحي :" المبادرة تستهدف الكشف عن الأمراض غير المعدية التي قد تشكل خطرا على المرأة أثناء الحمل ومنها الضغط والسمنة والسكر "، مضيفا:" نقوم بتغطية كافة انحاء الجمهورية ".