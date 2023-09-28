خدمة طبية لائقة.. أستاذ أمراض باطنة: الدولة وضعت المواطن نصب أعينها

كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، مجهودات الدولة في القطاع الصحي وتقديم الخدمات الطبية للمواطن.

وقال أشرف عقبة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" المبادرات الصحية الرئاسية شملت معظم المواطنين وتقدم كافة الخدمات الطبية وتم تنفيذ معظمها في ظل جائحة كورونا ".

وأضاف أشرف عقبة:" نشهد تطويرا كبيرا وسريعا في مجال الصحة، والدولة وضعت المواطن نصب أعينها وفي المقام الأول وتستهدف تقديم خدمة صحية على مستوى لائق.

وأكمل أشرف عقبة:" الدولة تؤمن بمبدأ العقل السليم في الجسم السليم، وبالتالي الدولة حريصة على عدم معاناة المواطن من أي مشكلة صحية ".

ولفت أشرف عقبة:" الدولة نهجت استراتيجية الكشف المبكر عن مختلف الأمراض من خلال المبادرات الصحية"، مضيفا:" يتم التعامل مع أي مشكلة مرضية مبكرا قبل حدوث المضاعفات ".