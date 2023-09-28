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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس قضايا الدولة يحضر دورة فن صياغة عقود الاستثمار.. صور

صدى البلد

حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة فعاليات اليوم الأول من دورة فن صياغة عقود الاستثمار وطرق فض منازعتها بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.

وحضر فعاليات اليوم الأول للدورة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار/  عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني. 
المستشار / محمد حسن الأمين العام.
المستشار / هاني محمد علي مدير مركز الدراسات رئيس المكتب الفني .
المستشار / عبد الحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدراسات نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية .
المستشار / دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.
المستشار / أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة. 
المستشار / وليد عناني الأمين العام المساعد
المستشارة/ مرفت عراقي عضو مركز الدراسات.
المستشارة / سلمى أمين عضو مركز الدراسات منسق الدورة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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إدارة التفتيش الفني الامين العام المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة المكتب الفني رئيس المكتب الفني رئيس قضايا الدولة

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