زوجة نجم الزمالك السابق تبرز جمالها وأناقتها بإطلالة رياضية جذابة

خطفت المذيعة دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، الانظار بصورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتألقت دينا سليم الأنظار بإطلالة رياضية جذابة ووضعت بعض اللمسات من المكياج الناعم وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقى الزمالك مع نظيره أرتا سولار الجيبوتى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.