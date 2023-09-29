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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بتكلفة 35 مليون جنيه.. مد شبكات الصرف الصحي إلى قرى سوهاج

صدى البلد

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات انحدار الصرف الصحى للمناطق المحرومة؛ وذلك بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء لمد خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المرحلة الأولى، والتي تتمثل في الامتدادات العمرانية للكتل السكنية الملاصقة للحيز العمرانى بالقرى المخدومة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إن التكلفة الإجمالية لتلك الاعمال 35 مليون جنيه لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.

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حياة كريمة بسوهاج

واوضحت المهندسة الشيماء محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط أنه جارى مد شبكات الانحدار بالشوارع المحرومة والتى تقع داخل الكتلة السكنية بمركز طما بقرى ام دومة والحلاقى وسلامون والرياينة المعلق ونزلة عبد الله والحسنة بطول 1.6 كم لتخدم 52 الاف نسمة.

وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه وبمركز المراغة مد شبكات انحدار بطول 2 كم بقريتى البطاخ والغريزات بتكلفة 6.5 مليون جنيه لتخدم 45 الف مواطن وبمركز البلينا مد شبكات انحدار بطول 2.9 كم لقرى الغنيمية والسمطا وبنى حميل لتخدم 46 ألف نسمة.

بتكلفة 9.3 مليون جنيه وبمركز جرجا مد شبكات الانحدار للمناطق المحرومة بقرى القرعان وبيت داوود والمحاسنة بطول 3 كم لتخدم 35 الف نسمة بتكلفة أكثر من 14 مليون جنيه.

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