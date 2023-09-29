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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 22 مسجدًا بوزارة الأوقاف

مسجد جديد
مسجد جديد

 انطلقت اليوم الجمعة 29/ 9/ 2023م عشرة قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1. مديرية أوقاف المنيا (صفط اللبن)
2. مديرية أوقاف الوادي الجديد (موط)
3. مديرية أوقاف البحيرة (حوش عيسى)
4. مديرية أوقاف القاهرة (المرج)
5. مديرية أوقاف الإسكندرية (كرموز)
6. مديرية أوقاف أسيوط (أبنوب)
7. مديرية أوقاف بني سويف (مازورة - سمسطا)
8. مديرية أوقاف المنوفية (قويسنا)
9. مديرية أوقاف قنـــا(الوقف)
10. مديرية أوقاف الغربية (السنطة).


وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تم بحمد الله تعالى افتتاح   ( 22 ) مسجدًا اليوم الجمعة، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 205 ) مسجد منها  ( 147 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  ( 58 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء
م المسجد وعنوانه
1. أولاد أبو هاني الخربة – الشيخ زويد
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
2. الشرفاء – بني عدي - منفلوط
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
3. الرحمن – قطعة (أ) خدمات قطاع (ن) منطقة ابني بيتك السادسة – 6 أكتوبر
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
4. نور الإسلام – كفر شبين – شبين شرق
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
5. أبو بكر الصديق – فنجري 4 النهضة – العامرية أول 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
6. الهدى –  ك 6 شمال التحرير – أبو المطامير
7. الفتح الإسلامي – كوم الفرج – أبو المطامير
8. النور سعيد إسماعيل – الحاجر – كفر الدوار
9. عبد المنعم خليل – الكوم الأخضر – حوش عيسى
10. الأندلس – الحاجر – كفر الدوار
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
11. أبو الشيخ  سركيس –طوخ القراموص– أبو كبير
12. أبو نمر  - السعديين - فاقوس
13. النور نجيب محفوظ – منشية رضوان – أبو كبير
14. الرحمة – شبرا العنب – منيا القمح
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
15. مسجد المجانة البحرية – المظاطلي – مركز طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1. الشهيد رضاوي – كوم البيجا - فرشوط
2. الأجابة – القبيبة – فرشوط 
3. الحمد – شارع المدارس – مدينة قنا
4. الإمام علي بن أبي طالب – المنيرة الحديثة – مركز قنا
5. التقوى – المنيرة الحديثة – مركز قنا
6. النصر – الشيخ علي – بخانس – أبو تشت
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
7. حسن علي عطية – البعيرات – القرنة

الجمعة قوافل دعوية خطبة الجمعة مقارئ قرآنية

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