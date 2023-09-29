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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان أبيض.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

ناهد السباعي
ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ناهد السباعي في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أبيض طويل ذات أجنحه من علي البحر أثناء عطلتها الصيفية، معتمدة على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

 

وشاركت ناهد السباعي بطولة مسلسل «الأجهر» الذي ضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجى، نهله سلامة، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.

إطلالات ناهد السباعي

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