المظاليم.. 48 ساعة راحة سلبية للاعبي هلال مطروح

قرر أبو العينين شحاتة المدير الفني للفريق الأول بنادي هلال مطروح منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وذلك عقب انتهاء التجربة الودية أمام فريق المنتزة، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عقب العودة من الراحة السلبية استعدادا لانطلاق الدورى والذى يستهله فريقنا بمواجهة دلفي يوم 11 اكتوبر المقبل علي ملعب ستاد الجامعة .

ومن جانب آخر، أعرب محمد إدكو قائد وصخرة دفاع فريق الهبال عن سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه الفريق خلال التجارب الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد والتي تؤكد أن الهلال قادم للمنافسة..

وأشار إدكو إلى أن الموسم الماضي تعثر الفريق في الدورى لعدم استقرار الامور بسبب رحيل مستثمر وراعي الفريق بعد المباراة الثانية في الدورى، مما أدى إلي حدوث اضطرابات داخل صفوف الفريق.

وتابع : لكن الموسم الحالي زاد الطموح لدينا بضرورة المنافسة علي الصعود بسبب حالة الاستقرار الفني والإدارى التي ينعم بها الفريق، إلي جانب انضمام مجموعة مميزة من اللاعبين والتي أضافت قوة هائلة للفريق.

ويعد إدكو من اللاعبين المقاتلين وانضم للفريق منذ 4 مواسم وكان صاحب هدف الصعود للقسم الثاني في مرمي نجمة سيناء .