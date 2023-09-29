بنجلاديش تدهش العالم باحتفالات مبهجة للمولد النبوي الشريف| صور

أثارت دولة غير عربية استغراب ودهشة الجميع بإقامة احتفالات واسعة بذكري المولد النبوي الشريف، بطريقة مشابهة لما يحدث في العديد من الدول العربية والإسلامية مثل الإسكندرية في مصر وصنعاء في اليمن.

ونشر ناشطون صورا لإحياء بنجلادش احتفالات بمناسبة المولد النبوي لهذا العام 1445.

وسلط تقرير نشرته صحيفة “دكا-تريبون” أمس الخميس الضوء علي الاحتفال بعيد المولد النبوي المبارك في جميع أنحاء بنجلاديش أمس.

وبمناسبة عيد المولد النبوي المبارك، نظمت المؤسسة الإسلامية برامج احتفالية مبهجة لمدة أربع ليال.

وذكر بيان رسمي أن وزير الدولة للشؤون الدينية محمد فريد الحق خان افتتحه كضيف رئيسي في مسجد بيت المكرم الوطني. وقبل ذلك، افتتح الوزير أيضًا معرض الكتاب الإسلامي الذي يستمر لمدة شهر في الشاطر الجنوبي لمسجد بيت المكرم الوطني بعد صلاة العصر.