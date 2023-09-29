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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادي الجديد ينهى كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الأحد

وكيل التربية والتعليم
وكيل التربية والتعليم بـ الوادى الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بـ الوادى الجديد، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد وذلك يوم الأحد المقبل، حيث عقد مدير التعليم بالمحافظة اجتماعا موسعا ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمناقشة وبحث آخر المستجدات والاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023_ 2024 م.

ووجه بضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات مشددا على تكثيف المتابعات الميدانية  لمديرى الإدارات التعليمية والوكلاء وكذا فرق المتابعة واللجان المشكلة للمدارس والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات .

كما وجه وكيل التعليم بـ الوادى الجديد بضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس والاطمئنان على الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية و خطط الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب مع أول أيام الدراسة، مشددا على توفير الأجواء المناسبة الجاذبة للطلاب مع تقديم كافة سبل الدعم النفسى والمعنوى لهم وخاصة التلاميذ بالصفوف التعليمية الأولى .

وشدد وكيل التعليم بـ الوادى الجديد على تطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور وحسن استقبالهم وكذا آراء المعلمين والطلاب ووضع الحلول للمشكلات بشكل فورى مشيداً بجهود مدارس المحافظة من أجل زيادة المساحات الخضراء وفقا لمبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ( المدارس الخضراء ) والتنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات الموجودة حول أسوار المدارس والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين .

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وألمح مدير التعليم بالمحافظة إلى الاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواهبهم وإبراز نماذج النجاح من جميع العاملين وتشجيع المتميزين منهم. 

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