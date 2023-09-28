المشروعات القومية والحد من البطالة | ندوة بمركز إعلام الوادي الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات أمس الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ ندوة عن ( المشروعات القومية والحد من البطالة ).

حاضر في الندوة الدكتور حاتم عبدالقادر حمدون - وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد ومصطفى عبدالفتاح - الحاصل على المركز الثانى بمعرض دندرة للشركات الناشئة.

بدأت غادة بصيط محمد - مسئول الإعلام السكاني حديثها بأهمية دور قطاع الإعلام الداخلى فى التوعية بمخاطر المشكلة السكانية وأهم تداعياتها وتحديدا مشكلة البطالة والتى تمثل نسبة ٧ % وفق آخر ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كما أكدت على دور الدولة للتصدى لهذه المشكلة وذلك بإقامة المشروعات الصغيرة وتذليل كافة العقبات والمعوقات.



وتحدث الدكتور حاتم على أهمية خلق الفرصة والتحفيز الذاتي من الفرد والإرادة قبل البدء فى أى مشروع لأن هذه العوامل أحد أسباب النجاح ثم تم مناقشة الجمهور لطرح أنواع من المشروعات الصغيرة حيث أكد سيادته أن المشروعات الصغيرة أهم مقومات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



كما تناول بالتفصيل أنواع المشروعات الزراعية والحيوانية التى يمكن لشباب الوادى الجديد اقامتها برءوس أموال صغيرة منها مشروع نقاط تجميع الألبان والذى يحتاج إلى وسيلة مواصلات مجهزة بمبرد لضمان سلامة اللبن وكذلك مشروع انتاج الزبادي البلدى فهذا المشروع يحتاج فقط لأكواب بلاستيكية أما المشروعات الحيوانية فمنها مشروع تربية وانتاج الأرانب والبط والأوز والدجاج والسمان.



ومن أمثلة المشروعات الزراعية إقامة مشاتل للخضر ونباتات الزينة وتصنيع دبس البلح

وأكد أن أى مشروع يواجه العديد من المعوقات لذلك لابد على أولياء الأمور تشجيع أبنائهم وتحفيزهم للتغلب على هذه المعوقات.



ومن جانبه عرض مصطفى تجربته لإقامة مشروع صنع فى الوادى لتسويق الأشغال اليدوية والحرفية كالخوص والزعف والخرز خارج المحافظة خاصة وأن أحد المعوقات التى تواجه المشروعات فى الوادى الجديد ضعف القوة الشرائية لذلك قام بعمل تطبيق على الموبايل وعرض تلك المنتجات عليه وكذلك المشاركة فى المعارض خارج المحافظة وكان أخرها معرض دندرة للشركات الناشئة بمحافظة قنا وقد فاز بالمركز الثانى وجائزة مالية قيّمة.