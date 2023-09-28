عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشروعات القومية والحد من البطالة | ندوة بمركز إعلام الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز إعلام الخارجة التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات أمس الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ ندوة عن ( المشروعات القومية والحد من البطالة ).

حاضر في الندوة الدكتور حاتم عبدالقادر حمدون - وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد ومصطفى عبدالفتاح - الحاصل على المركز الثانى بمعرض دندرة للشركات الناشئة.

بدأت غادة بصيط محمد - مسئول الإعلام السكاني حديثها بأهمية دور قطاع الإعلام الداخلى فى التوعية بمخاطر المشكلة السكانية وأهم تداعياتها وتحديدا مشكلة البطالة والتى تمثل نسبة ٧ % وفق آخر ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كما أكدت على دور الدولة للتصدى لهذه المشكلة وذلك بإقامة المشروعات الصغيرة وتذليل كافة العقبات والمعوقات.


وتحدث الدكتور حاتم على أهمية خلق الفرصة والتحفيز الذاتي من الفرد والإرادة قبل البدء فى أى مشروع لأن هذه العوامل أحد أسباب النجاح ثم تم مناقشة الجمهور لطرح أنواع من المشروعات الصغيرة حيث أكد سيادته أن المشروعات الصغيرة أهم مقومات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


كما تناول بالتفصيل أنواع المشروعات الزراعية والحيوانية التى يمكن لشباب الوادى الجديد اقامتها برءوس أموال صغيرة منها مشروع نقاط تجميع الألبان والذى يحتاج إلى وسيلة مواصلات مجهزة بمبرد لضمان سلامة اللبن وكذلك مشروع انتاج الزبادي البلدى فهذا المشروع يحتاج فقط لأكواب بلاستيكية أما المشروعات الحيوانية فمنها مشروع تربية وانتاج الأرانب والبط والأوز والدجاج والسمان.


ومن أمثلة المشروعات الزراعية إقامة مشاتل للخضر ونباتات الزينة وتصنيع دبس البلح 
وأكد أن أى مشروع يواجه العديد من المعوقات لذلك لابد على أولياء الأمور تشجيع أبنائهم وتحفيزهم للتغلب على هذه المعوقات.


ومن جانبه عرض مصطفى تجربته لإقامة مشروع صنع فى الوادى لتسويق  الأشغال اليدوية والحرفية كالخوص والزعف والخرز خارج المحافظة خاصة وأن أحد المعوقات التى تواجه المشروعات فى الوادى الجديد ضعف القوة الشرائية لذلك قام بعمل تطبيق على الموبايل وعرض تلك المنتجات عليه وكذلك المشاركة فى المعارض خارج المحافظة وكان أخرها معرض دندرة للشركات الناشئة بمحافظة قنا وقد فاز بالمركز الثانى وجائزة مالية قيّمة.

 

التنمية الاقتصادية اجتماعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحد من البطالة الجهاز المركزي للتعبئة الهيئة العامة للاستعلامات المشروعات الصغيرة المشروعات الزراعية المشروعات القومية لتنمية الاقتصادية مناقشة مشكلة البطالة مشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا للجنة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ترشيحاتنا

التعليم تعلن موعد تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. فيديو

بعمق 17 كم.. زلزال يضرب أكبر جزيرة في اليونان

بسعر مُغر.. اركب سيتروين c4 أوتوماتيك

البورصة تربح 211 مليار جنيه بالربع الثالث من عام 2023

نجم "الأحمر" عامل قلق| مفاجأة جديدة حول تعاقده مع الأهلي.. وكهربا: «مش هنخلص» بسبب دعم إمام عاشور

من بكرة وعقوبة شهر غلق.. تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات التجارية والمولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لا تتوقعه.. فستان درة بمهرجان الفضائيات العربية حديث السوشيال ميديا

قميص طويل.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ