السباح فيصل القصيبي يحصل على ميدالية مدربي عبور المانش بالغردقة

أهدى السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش ميدالية مدربي عبور المانش للسباح السعودي فيصل القصيبي من ذوى الهمم "داون سيندرم" تكريما وتشجيع له لما بذله من مجهود كبير في التدريبات المؤهلة لعبور بحر المانش في أغسطس القادم.

وقال شلبي إن السباح القصيبي مستواه جيد في تدريبات السباحة التي يشارك فيها معسكر مدينة الغردقة.

ويواصل السباح السعوي فيصل القصيبي من ذوى الهمم "داون سيندرم" تدريبات السباحة بمدينة الغردقة استعدادا لتأهيله لمحاولة عبور بحر المانش في اغسطس القادم.

جدير بالذكر أن القصيبي حقق للمملكة ميداليتين ذهبية وفضية في أولمبياد لوس انجلوس لذوي الاحتياجات الخاصة.