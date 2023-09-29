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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم البحر الأحمر: استعداد المدارس لاستقبال العام الجديد بإجراءات احترازية مشددة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أعلن السيد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمنطقة البحر الأحمر، عن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل حماس وتحضيرات مكثفة. وأكد السيد هشام منير في بيان صحفي أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

 

وأضاف وكيل التعليم بالبحر الأحمر أن المحافظة تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات المختصة لتوفير مناخ آمن وصحي داخل المدارس، وذلك من خلال تقديم الدعم الطبي اللازم. وأشار إلى أنه تم توفير طبيب مختص في كل مدرسة لمتابعة الحالات الصحية للطلاب والعناية بهم خلال العام الدراسي الجديد.

وفي ختام بيانه، شدد السيد هشام منير على أن المديرية ملتزمة بتقديم خدمات تعليمية متميزة، تهدف إلى تحقيق بيئة دراسية منظمة ومحفزة للتعلم. ودعا جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمية المطبقة داخل المدارس، لضمان تحقيق عام دراسي ناجح وآمن.

تعليم البحر الأحمر العام الدراسي الجديد احترازات كوفيد طارق شوقي سلامة الطلاب والمعلمين خدمات تعليمية متميزة

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