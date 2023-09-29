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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جبتله ليفة وشامبو.. فاطمة في دعوى خلع : جوزي مبيستحماش | خاص

خلع
خلع

في دعوى غريبة أمام محكمة الاسرة أقامتها سيدة لخلع زوجها الموظف والسبب صادم وراء قيامها بذلك وهو عدم قيامه بالاستحمام تفاصيل تلك الدعوى ترويها لـ صدى البلد الدكتورة نهى الجندي دفاع الزوجة.

 

وقالت الدكتورة نهي الجندي إن الزوجة قامت باللجوء للمحكمة لخلع زوجها بسبب عدم استحمامه وسوء نظافته الشخصية، وعدم قدرتها على استحمال ذلك الأمر.

 

وأضافت الجندي ان الزوجة في بداية الأمر التمست الأعذار له لحضوره من عمله مرهقا ولكنه تمادي في ذلك وأصبح ذلك لديه أسلوب حياة بعدم الاستحمام.

واكدت الجندي ان الزوجة حاولت اصلاح زوجها بإحضار الشامبو وليفة لكي تجعله ينظف نفسه إلا إنه رفض ذلك معللا بأنه يعاني عدوى الماء وعدم قدرته على الاستحمام وأن الماء يتسبب له بحساسية شديدة على جسده.

واوضحت الجندي ان الزوجة لم تقتنع بذلك وان اصدقاء زوجها في عمله لاحظوا ذلك أيضا وقرروا الابتعاد عنه قدر الإمكان، وانها نصحته بالذهاب للأطباء لعلاج أى حساسية ضد الماء الا انه رفض ذلك مطلقا.

 

واكدت الجندي أن مثل تلك الدعاوى تحمل طابع الكوميديا في موضوعها إلا أن موضوع النظافة يعتبر مهم جدا لأى شخص، وأن النظافة من الإيمان ولا أحد يستطيع تحمل أحد آخر لا يقوم بتنظيف نفسه بشكل مستمر.

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