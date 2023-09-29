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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تنظم ندوة تثقيفية للأطفال في سيدي شبل بالمنوفية

صدى البلد

نظمت وزارة الأوقاف فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن فعاليات "البرنامج الصيفي للأطفال" اليوم الجمعة  بمسجد سيدي شبل بالشهداء بمديرية أوقاف المنوفية شارك فيها الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والكاتب الكبير عماد مهدي الباحث الأثري وعضو اتحاد الأثريين المصريين، والشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية، والدكتورأشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والدكتورة/ هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والواعظة وفاء عبد السلام، كما شاركت  رحمة محجوب فنانة العرائس بعرض عرائس للأطفال.

وخلال الندوة أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن الأطفال يمثلون الصورة المثالية الرائعة التي رسمها لهم الوالدان عن الشخصية الناجحة التي تثير إعجاب الناس، وتستحوذ على اهتمامهم، مقدما الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على مشاركة أبنائهم في البرنامج الصيفي للأطفال الذي تحرص وزارة الأوقاف على إقامته.

وخلال الندوة أكد الكاتب الكبير عماد مهدي الباحث الأثري وعضو اتحاد الأثريين المصريين أن الأطفال هم عُدة المستقبل وركيزة المجتمع، مؤكدًا أن أمامنا العديد من التحديات لمواجهة التربية في عصر الانفتاح، مشيدًا بالبرنامج الصيفي حيث يسهم في تنشئة الأطفال على التمسك بهويتهم المصرية، وتنمية قيمة تقدير التراث العربي والهوية الوطنية، مشيدًا بالبرنامج الصيفي للأطفال في المسجد، مؤكدًا أنه لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

وأكدت الدكتورة هدى حميد معوض أن ‏البرنامج الصيفي يسهم بدور بارز في بناء شخصية الطفل من النواحي الجسديّة والفكريّة الاجتماعيّة، وتشكيل مهاراته وقيمه الأساسيّة، وتعزيز وتنمية ثقافته وشخصيته، لينشأ نشأة متكاملة سوية كما أكدت أن الإقبال الكثيف الذي نراه بأعيننا يبعث السعادة في النفوس ويعطي قوة وعزيمة للاستمرار في البرنامج التثقيفي لإشباع حاجات الأطفال ثقافيًّا ودينيًّا ‏ويسهم في حفظ الدين والوطن والمجتمع.

أكدت الواعظة وفاء عبد السلام أن بناء الوعي المجتمعي هو صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وأن البرنامج الصيفي للأطفال الذي تحرص وزارة الأوقاف على إقامته كل عام يسهم بقوة في بناء وعي ديني مستنير، مشيرةً إلى أن الحياة تبدأ من المسجد من حفظ القرآن الكريم والتربية على القيم والأخلاق. 
 

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