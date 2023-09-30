تفاصيل جديدة عن حادث اصطدام قطارين في اسكتلندا

تسبب اصطدام بين قطارين في محطة أفيمور شمال اسكتلندا الجمعة، بوقوع إصابات عديدة، وفق ما أفاد بيان للشرطة.

ووفق البيان "تم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى ريجمور، فيما تم تقديم الإسعافات لركاب آخرين في الموقع والتحقيقات جارية".

وأشار البيان إلى أن الاصطدام وقع في المحطة الواقعة على بعد 965 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت "سكوتريل"، وهي شركة مشغّلة للقطارات في اسكتلندا، في منشور على "إكس" (تويتر سابقا) أنه "نظرا إلى استجابة خدمات الطوارئ لحادث على سكة حديد خاصة قرب الخط الرئيسي، يتعذّر علينا حاليا، أثناء عملها، تسيير أي قطارات عبر محطة أفيمور".

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية بأن أحد القطارين هو "فلاينج سكوتسمان" الذي بني قبل مئة عام وكان أول قطار بخاري تتخطى سرعته مئة ميل في الساعة.

وفي أغسطس 2020 خرج قطار كان متّجها من أبردين إلى جلاسكو عن سكّته من جراء انزلاق للتربة بسبب أمطار غزيرة، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص قرب بلدة ستونهيفن في شمال شرق اسكتلندا.

وفرضت على خلفية ذلك غرامة بملايين الجنيهات على الشركة التي تتولى البنى التحتية للسكك الحديد في المملكة المتحدة، بعدما أقرت بإخفاقات أدت إلى خروج القطار عن سكّته.