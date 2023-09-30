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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء في الغردقة للصيانة .. اعرف المواعيد والمناطق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن قطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بمدينة الغردقة اليوم السبت ، وذلك لأغراض الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وأوضح مركز عمليات المحافظة أن الفصل في التيار الكهربائي سيشمل مناطق مهمة في المدينة، بما في ذلك "سينزو مول - قرية الجنجل- الكمين الجنوبى- قرية مورنينج ستار - قرية الدولفين - قرى سهل حشيش - محطة فودافون بالكيلو 9". وسيبدأ الفصل في التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

 

وأشار المركز إلى أنه سيتم أيضًا إجراء صيانة لموزع شمال الأحياء بالغردقة خلال نفس الفترة، وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة.

 

يُشدد على أهمية التزام السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة، وتوخي الحذر أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية، حيث من المتوقع أن يتم استعادة التيار الكهربائي بمجرد انتهاء أعمال الصيانة.

البحر الأحمر التيار الكهربائى الشبكة الكهربائية سهل حشيش مركز عمليات محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محولات الكهرباء

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