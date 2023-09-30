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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى في عامين

صدى البلد

تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر ، مسجلاً أقل مستوى منذ عامين.

ووفقاً لبيانات يوروستات الصادرة اليوم الجمعة التاسع والعشرين من سبتمبر ، نما مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 4.3% الشهر الجاري على أساس سنوي، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2021، فيما ارتفع 0.3% على أساس شهري.

وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 5.2% في أغسطس

أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والتبغ والحكوليات والذي يعد مقياساً أساسياً للمركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة، فتراجع لـ4.5% على أساس سنوي في سبتمبر ، من مستويات 5.3% في أغسطس .

وتأتي تلك البيانات والتي تعد تقديرات أولية بعد أسبوعين من قرار المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 4.5% و4.75% على الترتيب.

وأشارت أحدث توقعات البنك لمعدل التضخم في منطقة اليورو، إلى أنه سيسجل 5.6% هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 3.2% في 2024، ويسجل 2.1% في 2025.

وتوقعت كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي تراجع معدل التضخم الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، فأشارت تقديرات البنك إلى مستويات نمو عند 0.7% هذا العام، و1% في 2024، و1.5% في 2025.

أسعار المستهلكين المركزي الأوروبي النمو الاقتصادي إلى اليورو الغذاء

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