كاتب صحفي: علاقات مصر مع دول البحر المتوسط تقوم على التعاون والتشارك|فيديو

قال الكاتب الصحفي رشدي الدقن ، مدير تحرير جريدة روز اليوسف ، تعليقا على تصريح سفير قبرص بالقاهرة، على أن مصر صخرة الأمن والاستقرار بالمنطقة ، إن القمة بين مصر وقبرص تعد العاشرة بعد تسع قمم تموا قبلها ، والعلاقات بين مصر وقبرص هي نموذج لما يجب أن تكون عليه علاقات الدول .

وتابع الدكتور رشدي الدقن ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن مصر قربت العلاقات مع الدول الشمالية منذ عام ٢٠١٤ ، وتتميز العلاقات مع هذه الدول بانها تاريخية .

وأشار إلى أن العلاقات بين اليونان وقبرص لاتقوم فقط على التاريخ بل هي تقوم على الاقتصاد ، والسياسة ، ومصر تقوم علاقتها مع هذه الدول على التعاون والتشاور مع دول البحر المتوسط ، نظرا لانها منطقة مليئة بالثروات .