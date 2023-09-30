البرازيل تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال أكتوبر

تتولى البرازيل اعتبارا من يوم غد الأحد، الأول من أكتوبر 2023 الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي ولمدة شهر خلفا لألبانيا.

ومن المنتظر أن يعقد مندوب البرازيل الدائم في الأمم المتحدة السفير سيرجيو فرانسا دانيزي مؤتمرا صحفيا مساء يوم الأثنين المقبل يطلع خلاله الصحافة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.

ويتكون مجلس الامن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي إضافة الى البرازيل، ألبانيا والإمارات، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الجابون، وغانا.