عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال أكتوبر

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

تتولى البرازيل اعتبارا من يوم غد الأحد، الأول من أكتوبر 2023 الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي ولمدة شهر خلفا لألبانيا.

ومن المنتظر أن يعقد مندوب البرازيل الدائم في الأمم المتحدة السفير سيرجيو فرانسا دانيزي مؤتمرا صحفيا مساء يوم الأثنين المقبل يطلع خلاله الصحافة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.

ويتكون مجلس الامن من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي إضافة الى البرازيل، ألبانيا والإمارات، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الجابون، وغانا.

البرازيل مجلس الأمن الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

الحرارة هتنزل 10 درجات| "الأرصاد" تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: "انتظروا أمطارا"

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

مصرع وإصابة 26 شخصا فى حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية ..صور

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن محاكمة زوج المذيعة في واقعة كلب الشيخ زايد

مخدناش طريق المسكنات.. مدبولي: اشتغلنا على محاربة الفقر في ظل أزمات متتالية

مدبولي: الدول الناجحة استثمرت من 20 إلى 40% من دخلها في البنية التحتية

جامعة القاهرة تتزين بالأعلام مع بدء العام الدراسي الجديد

ملثمون يقتحمون مصنعا بالقطامية ويستولون على أموالا بعد ضرب الحارس

مدبولي : لم تكتمل لمصر تجربة تنموية منذ عهد محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخت العريس.. ناقد موضة يحرج دنيا سمير غانم بسبب فستانها| شاهد

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ