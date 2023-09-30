سقوط عصابة تسرق الدراجات النارية بمدينة الشروق

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من خفير مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة عاطل مقيم بمحافظة القليوبية .

أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع عاطل مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود" ، وأنهما إرتكابا عدد (6) وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين) "تم ضبطهم" وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها .

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .