مدبولي: هناك دول تتطلع لبناء عاصمة جديدة على غرار مصر| فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كل الدول التي نجحت في مشوار التنمية بنت عواصم جديدة، وحاليا الأردن يفكر في ذلك على غرار مصر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن": “فيه ناس كانت معارضة للفكرة بس دلوقتي متوافقين”.

وتابع: "مش بنعمل حي حكومي عشان نعزل، إحنا بنغير بيئة العمل الحكومي للمساعدة على الإبداع بعيدا عن أكوام الوراق وكلمة فوت علينا بكره".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أولى جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، أن البلاد تنمو وتكبر بالعمل والشقى والتضحيات والإخلاص والأمانة وليس بالكلام، موضحا أن مصر مرت بتحديات تهدد دولا وسنحكي الحكاية من 2011.