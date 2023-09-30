طفرة غير مسبوقة..مدبولي يستعرض خريطة تطوير الموانئ والمطارات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما تم من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات الماضية، في قطاع الموانئ، قائلا: أصبح لدينا الآن 18 ميناء، على أعلى مستوى، بتكلفه وصلت إلى 130 مليار جنيه.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن:" المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، يجب أن يحدث بها تنمية حقيقة ، منوها بأن ميناء شرق بورسعيد يحتل المرتبة العاشرة على مسوى الموانئ عالميا.

وفيما يخص المواني البرية والجافة، أوضح أنها لم يكن متواجدة في مصر، ولكن عملنا علي تنفيذها، متابعا: الموانئ الجافة تستوعب 6 مليون حاوية.

وأكمل: أصبح لدينا 14 منطقة لوجيستية باستثمارات تصل إلى 33.5 مليار جنيه، منوها بأن لدينا نهضة كبيرة فيما يخص إنشاء شبكة المطارات ورفع كفاءتها.

ولفت إلى أننا نمتلك 23 مطارا بتكلفة أكثر من 53 مليار جنيه، ونعمل على حل المشاكل والشكاوى، مشددا على أن الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها.