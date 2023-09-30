مدبولي: الدولة أطلقت 14 قانونا جديدا لتحفيز مناخ الاستثمار| فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة أطلقت 14 قانونا جديدا لتحفيز مناخ الاستثمار، ومن المجهودات التي تمت لتحسين مناخ الاستثمار هي تشكيل اللجنية الوزارية، وحدة حل المشكلات برئاسة الوزراء، وإطلاق منصة إلكترونية لتاسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، و التوسع في منح الرخص الذهبية.

وأضاف "مدبولي" أن “هناك 24 شركة حصلت على الرخصة الذهبية، وفتحنا مجالي تخصيص الأرض أو حق الانتفاع، ضمن حزمة لتشجيع الاستثمار، ومنها 22 إجراءً بحوافز إضافية، وتغزيز المنافسة من خلال وثيقة سياسية ملكية الدولة”.

وتابع: “أصدرنا قانونل يلغي أي مزايا للدول في الأنشطة الاستثمارية، واتجهنا للإصلاح الرقمي مثل إطلاق بوابة مصر الرقمية”.