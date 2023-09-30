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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: مؤتمر «حكاية وطن» يعكس رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة

النائب عمرو هندى،
النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعكس رؤية الدولة المصرية فى بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد جدية العمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الملفات التى سيتم إلقاء الضوء عليها فى المؤتمر بجانب عرض الإنجازات، يأتي في مقدمتها الاقتصاد، حيث يلقى المحور الاقتصادى اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، بداية من النهوض بالبنية التحتية والتنمية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية، والعمران وشبكة الطرق التى تمثل شرايين التنمية الحقيقية.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن البنية التحتية تمثل نقطة فاصلة فى عملية التنمية، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة. 

وتابع: "ومن الملفات الحيوية التي يلقي المؤتمر الضوء عليها أيضا، قطاعات الطاقة لمناقشة المشروعات القومية الكبيرة وجهود تطوير البنية التحتية وكيف كان لهذه المشروعات دور كبير في دعم توجه الدولة نحو قطاع الطاقة".

وأشار هندي إلى أن الدولة المصرية تشهد إعجازا وليس إنجازا على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازى فى مختلف الملفات، ما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتِ على حساب ملف بعينه، العمل يسير فى كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجازا فى حد ذاته.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات مجلس النواب الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030 حكاية وطن

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