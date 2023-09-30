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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يكشف عن مخاوفه النووية من أربعة دول كبيرة

من داخل مفاعل إيراني
من داخل مفاعل إيراني

وصفت وزارة الدفاع الأميركية، في استراتيجيتها لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، إيران وكوريا الشمالية بأنهما يشكلان "تهديدات مستمرة"، وفق ما ذكرت صحيفة إيران إنترناشيونال.

وذكر تقرير  وزارة البنتاجون أن "كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة لا تزال تمثل تهديدات مستمرة بينما يواصلان مواصلة تطوير أسلحة الدمار الشامل".

وفيما يتعلق بإيران، أشار التقرير إلى أنه “من المقدر أن إيران لا تسعى إلى تطوير برنامج للأسلحة النووية في الوقت الحالي ولكن لديها القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية في أقل من أسبوعين”.

بالإضافة إلى ذلك، اعترف التقرير بأن روسيا تمثل "تهديدًا حادًا" وحدد الصين باعتبارها "تحديًا كبيرًا ومتناميًا بسرعة".

وأضاف التقرير أن "جمهورية الصين الشعبية قامت بتوسيع وتحديث كل جانب من جوانب جيش التحرير الشعبي تقريبًا، مع التركيز على  مضاهاة وموازنة المزايا العسكرية للجيش الأمريكي".

وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن الصين تمثل "التحدي الأكثر شمولاً وإلحاحًا" للولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بروسيا، أشار التقرير إلى أن "روسيا تشكل التهديد النووي والبيولوجي والكيميائي الأكثر حدة على المدى القريب وستواصل الاحتفاظ بقدرات أسلحة الدمار الشامل على المدى المتوسط ​​والطويل".

وأعربت الوثيقة عن مخاوفها بشأن افتقار روسيا إلى الشفافية فيما يتعلق ببرنامجها السوفييتي السابق واستمرار السرية المحيطة بالأبحاث البيولوجية المحتملة ذات الاستخدام المزدوج".

وفي القسم الخاص بكوريا الشمالية، ذكر التقرير أن "تطور القدرات توفر لكوريا الديمقراطية خيارات لاستخدام الأسلحة النووية في أي مرحلة من مراحل الصراع".
 

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