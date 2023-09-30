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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد كارثة درنة.. تهديد جديد يواجه مدن الجنوب الليبي

سيول
سيول

أصدرت السلطات الليبية تحذيرا شديدا من تهديد جديد يواجه مدن جنوب ليبيا بعد أسابيع قليلة من الكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء العاصفة دانيال.

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية في ليبيا، هطول سيول في مناطق سبها وغات والجفرة وهون ومرزق والقطرون والفقها والهروج، بسبب السحب الرعدية والأمطار المتوقعة مساء اليوم، السبت، وغدا، الأحد، وبعد غد، الاثنين، بحسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية.

وقال المركز الوطنى للأرصاد الجوية، في بيان اليوم السبت، إنه يتوقع تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار على فترات.

ولفت إلى أن هذه الأمطار ستسبب وقوع سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه فى الأماكن المنخفضة، محذرا المواطنين قرب مجارى الأودية بأخذ الحيطة والحذر.

كارثة درنة الجنوب الليبي العاصفة دانيال جنوب ليبيا سيول

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