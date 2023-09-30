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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

41 شخصا مجهولا.. نينوي العراقية تعلن قفزة جديدة في ضحايا قاعة الأفراح

حريق قاعة أفراح نينوي
حريق قاعة أفراح نينوي العراقية

كشفت دائرة صحة نينوى العراقية، عن ارتفاع جديد اليوم، السبت، في اعداد ضحايا فاجعة قاعة أفراح الحمدانية ليصل إلى نحو  107 شخصا، من ضمنهم 41 شخصاً غير متعرف عليهم حتى الآن.

ووفقا لـ "البغدادية" العراقية، أشارت الدائرة إلى إرسال 13 مصابا إلى خارج العراق للعلاج.

وأوضحت أن هناك مريضة تمت احالتها الى منظمة أطباء بلا حدود لان لديها كسر، كما لفتت إلى ارسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والاشلاء إلى الطب العدلي في بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دائرة صحة نينوى العراقية، ارتفاع عدد الذين لقوا حتفهم جراء الحريق الكارثي الذي اندلع في إحدى قاعات الأفراح في بلدة الحمدلية إلى 104 أشخاص.

ووفقا لشبكة "الحدث"، وصف مدير عام الدائرة، منصور معروف منصور ، الحادث بـ"الفاجعة الكبرى".

وأكد أن أكثر من ألف شخص كلهم عائلات كانوا في القاعة، التي اشتعلت فيها ألسنة النيران بعد ساعة من الزفاف.

قاعة أفراح منظمة أطباء بلا حدود نينوي العراقية صحة نينوى أطباء بلا حدود

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