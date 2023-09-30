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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطاب رسمي.. إنبي يتمسك بالمشاركة في كأس السوبر

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، خطابا رسميا لنادي إنبي للتمسك بالمشاركة في كأس السوبر.

وكتب عبر فيسبوك : “إنبي يتمسك بحقه بالمشاركة في كأس السوبر ورفض مشاركة فيوتشر في خطاب رسمي للجبلاية”. 

طريقة وحيدة تمكن الزمالك من المشاركة في كأس السوبر المصري

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن طريقة وحيدة تمكن نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المزمع إقامته في الإمارات خلال شهر ديسمبر القادم. 

وكان عامر حسين قد قال في تصريحات تليفزيونية : “نسقنا مع مجلس أبو ظبي من البداية على أن السوبر يقام بدون الزمالك، بعد إعتذاره عن البطولة الماضية”.

قال المصدر ذاته: نادي الزمالك يمكنه اللجوء إلي سلك السبل القانونية عبر لجان اتحاد الكرة من أجل الاعتراض على قرار الاقصاء من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وأضاف: يمكن لنادي الزمالك تصعيد أزمة استبعاده الفريق الأول من بطولة السوبر المصري للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة من أجل الاعتراض على قرار منعه من المشاركة في كأس السوبر القادم .

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خطاب رسمي.. إنبي يتمسك بالمشاركة في كأس السوبر

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