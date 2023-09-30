رئيس كتلة الحوار عن مؤتمر حكاية وطن: بنطمن على مصر

علق باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني على فعاليات مؤتمر حكاية وطن لاستعراض إنجازات الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وقال باسل عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شهدنا يوم مختلف وراينا رئيس الوزراء شرح منظومة عمل الحكومة في مختلف القطاعات".

وأضاف :" من خلال هذه المؤتمر بنطمن على مصر واستمعنا إلى شرح تفصيلي من كافة الوزارات عن حجم الإنجازات ".

وتابع باسل عادل :" لأول مرة أجد منظومة الحكومة بأكملها تتحدث ورأييا حكومة متناغمة وكل وزير له بصمة وطريقة في عرض إنجازات وزارته خلال السنوات الماضية".

واكمل :" تفاجأت بعرض وزير المالية اليوم وعرضه كان به وعي كامل بالأرقام وكان به حس سياسي وتم إيصال المعلومات بشكل بسيط للمواطن ".