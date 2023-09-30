غدا.. انعقاد مجلس الحديث الـ20 بمسجد الحسين لاستكمال قراءة وشرح كتاب الموطأ

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الـ20 لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس- رحمه الله-، بمسجد الإمام الحسين- رضي الله عنه-، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم: "أ.د/ أحمد معبد - عضو هيئة كبار العلماء، أ.د/ صبحي ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، أ.د.م/ أسامة إبراهيم محمد السيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، أ.د.م/ محمد عبدالفتاح الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

وينعقد المجلس غدا الأحد، عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.