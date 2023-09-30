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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خيري رمضان: رسائل الرئيس السيسي اليوم حملت "العتاب" بعد الإنجازات

خيري رمضان
خيري رمضان

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن مؤتمر "حكاية وطن" والذي بدأ اليوم السبت وشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب الحكومة والأحزاب والسياسيين ورجال الاقتصاد، هو عرض لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وبالأخص مع انتهاء الولاية الثانية للرئيس السيسي.

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وأوضح "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي أشاد بجهد ما قامت به الدولة خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد، مؤكدًا أن كل الممرات المائية لا تغني عن قناة السويس.

وأشار خيري رمضان، إلى أن الرئيس السيسي أكد على أن البلاد لا تنمو ولا تتقدم إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة، موضحًا أن الرئيس السيسي تفاعل اليوم مع الحضور بشكل كبير وجيد جدًا، منوهًا بأن رسائل الرئيس السيسي اليوم حملت شئ من العتاب بعد الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها وانجازها خلال السنوات الماضية.

وأضاف خيري رمضان، أن الولاية الجديدة ستكون الصناعة هي الاولوية لتحقيق المزيد من الإنجازات، موضحًا اننا نمتلك الأساس الذي سنجني ثمرته خلال السنوات المقبلة.

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