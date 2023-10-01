مصر تحيي حضارتها بـ ترميم وتطوير رفع كفاءة الآثار

تنتشر على أرض مصر العديد من المناطق الاثرية الشاهدة على تعاقب حضارات عظيمة عبر مختلف العصور التاريخية تمتد من الآثار المصرية القديمة واليونانية و الرومانية والقبطية و الإسلامية ، حتى آثار العصر الحديث ، وعليه فقد قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بقطاع الآثار ورفع كفاءة وتطوير وترميم الآثار المصرية لتسليط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

ويستعرض صدى البلد أبرز المشروعات القومية التي حققتها مصر في ترميم وتطوير ورفع كفاءة المناطق الاثرية في السطور القادمة .

طورت مصر من المتحف المصري الكبير الذى أوشك الانتهاء من الأعمال به، والبالغ 17 فدان وقدرت تكلفته الإجمالية بنحو 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزوره 4 ملايين سائح سنويا .

كما قامت الدولة على مدار السنوات التسع الماضية بترميم مجموعة من المتاحف والمعابد والكنائس الأثرية للحفاظ على الآثار الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية ، أبرزها تطوير المتحف المصري بالتحرير، ومشروع إحياء مسار العائلة المقدسة ، وترميم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.

وقدرت إجمالي عدد المتاحف المفتوحة للزيارة خلال عامي 2014 و2022 بـ 31 متحف في 2022 و20 متحف في 2014 ، أبرزها متحف شرم الشيخ .

