مجموعة BMW تستثمر 106 ملايين دولار في مركز جديد لاختبار البطاريات

أعلنت مجموعة BMW أنها تستثمر حوالي 106 مليون دولار (100 مليون يورو) من الآن وحتى عام 2026 في مركز جديد لاختبار بطاريات السيارات الكهربائية في ألمانيا كجزء من تكثيفها المستمر للتنقل الإلكتروني.

يقع المركز في فاكرسدورف، على بعد 26 ميلاً إلى الشمال من مدينة ريجنسبورج في شرق بافاريا، وسيتم دمج المركز في هياكل البناء الحالية لموقع Wackersdorf Innovation Park، والتي تُستخدم حاليًا لتصنيع قمرات القيادة لمركبات BMW وتغليف قطع غيار المركبات لشحنها إلى مقر الشركة. المصانع في الخارج.

وفي الموقع، تخطط مجموعة BMW لاختبار البطاريات عالية الجهد ومكونات مجموعة نقل الحركة الكهربائية الأخرى لنماذجها المستقبلية في وقت مبكر جدًا من التطوير، وقبل بدء الإنتاج بوقت طويل.

اعتبارًا من منتصف عام 2024، عندما من المتوقع أن تدخل أولى الإنجازات لأنشطة تطوير مجموعة BMW في مجال البطاريات عالية الجهد حيز التشغيل المنتظم، سيبدأ موقع Wackersdorf في اختبار البطاريات عبر مساحة إجمالية تبلغ 90,869 قدمًا مربعًا (8,442 قدمًا مربعًا). متر مربع).

وقال كريستوف بيترز، مدير الموقع: "من المقرر أن يصبح موقع Wackersdorf التابع لمجموعة BMWميسرًا رئيسيًا للتحول نحو التنقل الكهربائي". "بالإضافة إلى توريد مصانعنا الخارجية، وإنتاج قمرة القيادة، واعتبارًا من عام 2024، إنتاج الأبواب لنماذج رولز رويس، سيصبح هذا مجال النشاط الرئيسي الرابع لشركة واكرسدورف. وهذا بدوره، يعزز قابلية موقعنا للاستمرار في المستقبل."

وسيركز الاستثمار بشكل أساسي على تكنولوجيا الاختبار المعقدة وتحديث البنية التحتية الحالية للمبنى اللازمة لتشغيلها، وفي منتصف عام 2024، سيتم وضع ما يسمى بـ "اختبارات البطارية" في الخدمة مع تشغيل القاعة 80، والتي يتم إعادة تصميمها حاليًا لاختبار البطارية.

تبدو أجهزة اختبار البطاريات وكأنها ثلاجات كبيرة من الخارج، وتتميز بأحدث التقنيات العالية في الداخل والتي تمكن من اختبار خلايا البطارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في وقت مبكر من تطويرها.

ويحدد المختبرون الأداء الكهربائي لخلايا البطارية الفردية أثناء الشحن والتفريغ في ظل ظروف مختلفة، مما يسمح بمحاكاة حالات الاستخدام التي ستكون ذات صلة بالعملاء لاحقًا. في البداية، سيكون من الممكن إجراء اختبار متوازي لعدة مئات من خلايا البطارية، ولكن بمجرد اكتمال عملية التكثيف، ستصل قدرة الاختبار إلى عدة آلاف.

اعتبارًا من عام 2025 فصاعدًا، سيدخل مركز الاختبار المرحلة النهائية التي ستسمح بالتحقق من صحة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات التابعة لمجموعة BMW قبل الإطلاق الرسمي لإنتاج السلسلة من أجل ضمان الجودة المتميزة المطلوبة.

وسيشمل ذلك إخضاع البطاريات لاختبارات الاهتزاز والصدمات، على سبيل المثال، باستخدام ما يسمى "الهزازات". وتقول شركة BMW إنه لا يوجد حاليًا سوى عدد قليل من أجهزة الاختبار المعقدة هذه في جميع أنحاء أوروبا.

وستتيح المنشأة أيضًا محاكاة اختبارات التحمل التي تتكون من أنماط قيادة معقدة، بما في ذلك دورات الشحن والتفريغ. ومن المثير للاهتمام أن شركة BMW لم تذكر ما إذا كانت الخلايا الحالية للشركة أو الخلايا الدائرية القادمة لسيارات Neue Klasse EVs – أو كليهما – سيتم اختبارها في الموقع.