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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طائر الرفراف.. موعد الحلقة 40 وأبطال المسلسل

صدى البلد

تصدر اسم مسلسل «طائر الرفراف» مواقع البحث بعد الحلقة 39 ، حيث استطاع تحقيق شعبية كبيرة، منذ بداية عرضه.

موعد طائر الرفراف

يذاع مسلسل طائر الرفراف على قناة "ستار  تي» في الثامنة مساء، ويتم إعادة عرض المسلسل على قناة MBC 4 في الموعد التالي: الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

يشارك في بطولة مسلسل الممثل التركي ميرت رمضان ديمير، وعفراء ساراتش أوغلي، إمري التوغ، جانسو باكير، غولسين سانتير أوغلو، اوزنور سيرتشيلار، بيريل بوزام، بوتشه بيوس كهرمان، شيتين تيكندور، هوليا ديار، دوغوكان بولات، يجيت تونكاي.


تدور أحداث المسلسل التركي «طائر الرفراف» حول أحد أفراد عائلة عنتاب وهو الآغا «هاليس»، الذي قرر أن يزوج حفيده «فريد ــ ميرت»، الطائش والمتهور ليلقنه درسا، وبالفعل يتزوج فريد من «سيران ــ عفراء» وتبدأ الأزمات العائلية بينهم.

أحداث المسلسل التركي «طائر الرفراف» تدور حول أحد أفراد عائلة عنتاب وهو الآغا «هاليس»، الذي قرر أن يزوج حفيده «فريد ــ ميرت»، الطائش والمتهور ليلقنه درسا، وبالفعل يتزوج فريد من «سيران ــ عفراء» وتبدأ الأزمات العائلية بينهم.

موعد طائر الرفراف طائر الرفراف

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