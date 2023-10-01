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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر مخدرات بالقليوبية لحيازته 1.5 كيلو هيروين وحشيش

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وسلاح ناري وذخائر.

كما أمرت بالتحفظ على السلاح والذخائر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات وسلاح ناري وذخائر.


عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عبد اللطيف م م"، 29 سنة مقيم دائرة المركز، وبحوزته كيلو ونصف كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري وذخائر.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وأصدرت النيابة العامة من خلال التحقيقات قرارها السابق.

القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مباحث مكافحة المخدرات مديرأمن القليوبية

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