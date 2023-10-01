جميل عفيفي: المشروعات القومية المصرية ساهمت في خفض معدل البطالة

أكد جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن انخفاض معدل البطالة هو نتاج لـ المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، معقبًا: “المشروعات استوعبت ملايين المواطنين”.



وأضاف “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بخفض معدل البطالة والهجرة الغير شرعية خارج البلاد، بجانب تقليل حالة الفقر والعوز داخل الدولة.



وتابع أن مصر وضعت بنية تحتية أساسية متكاملة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمار، حيث توفر مصر الأمن والاستقرار وهما العاملان اللذان يبحث عنهما المستثمر.