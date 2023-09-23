جميل عفيفي: مباردة حياة كريمة هي الاعظم في تاريخ الدولة المصرية

قال، الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الاعظم في تاريخ الدولة المصرية، فقط استاطعت الوصول للريف المصري وتغير وجهه الريف المصري بالكامل بعد ان كان مهملا بشكل كبير و افتقاد بعض القري الريفية للكهرباء وطرق غير ممهدة، وأيضا المستشفيات والمدارس.

١٩ مليون مواطن من الصعيد في مبادرة حياة كريمة



واضاف “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “أكسترا نيوز” أنه تم دخول ١٩ مليون مواطن من الصعيد في مبادرة حياة كريمة فهي تعمل على تغير سلوك ووعي المواطنين، ويتم بث فيها روح الولاء والانتماء للدولة المصرية والتي تقدم كل الخدمات الممكنة في ظل الظروف العالمية الصعبة التي أثرت على دول العالم الكبري، ولكن الدولة المصرية تعاملت مع الوضع بشطل متوازن من أجل تقديم الخدمات للمواطن المهمش لسنوات وعقود طويلة، وتقديم كافة الخدمات للمواطن للمصري من مدارس وطرق وشبكات للمياة الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي، والاهتمام بمهارات المواطن.



واوضح أن هناط قوافل طبية مخصصة للقري للكشف عن الأمراض المبكرة بانواعها المختلفة وتحويل المواطنين المصابين بأمراض، للمستشفيات الحكومية لعلاجهم على نفقة الدولة، فهو مشروع قومي متكامل.