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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": "حياة كريمة" تستهدف الطبقات الأضعف في المجتمع

صدى البلد

أكدت صحيفة /الأهرام/ أن مبادرة / حياة كريمة/ تستهدف الطبقات الأضعف في المجتمع.
 

وقالت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الجمعة/، تحت عنوان /حياة كريمة وكرامة الإنسان/- عندما تتحدث وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أمام الأمم المتحدة، فتؤكد أن مبادرة حياة كريمة، التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل سنوات قليلة، قد استفاد منها حتى اليوم 17% من السكان، أى ما يقرب من 20 مليون نسمة، بتكلفة إجمالية 250 مليار جنيه، على مدى السنوات الثلاث الماضية، فإننا يجب أن نتوقف أمام هذا الرقم طويلا بالشرح والتدقيق.


وأوضحت الصحيفة، أن هذه المبادرة تستهدف الطبقات الأضعف فى المجتمع، أى الأقل دخلا، من خلال توفير البنية التحتية الإنسانية لأهالى الريف، من ماء صالح للشرب، وكهرباء، ومنازل آدمية، وصرف صحى، ناهيك عن الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الثقافة وغيرها، فما معنى ذلك؟.


وتابعت، معناه بكل بساطة أن القيادة السياسية عقدت العزم على عدم ترك أى إنسان مصرى يعانى العوز والفقر وسوء الأحوال المعيشية، بل ستمتد يد المساعدة للجميع لتوفير حياة كريمة لهم، والسؤال هنا هو: أليس هذا هو المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان، عندما يتمتع المواطن في وطنه، بالأمن والطعام الصحي والماء النقي والسكن المناسب، والعلاج والتعليم ومظاهر الحياة النظيفة؟ إن لم تكن تلك هي الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان فماذا تكون؟
 

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