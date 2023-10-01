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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة غير متوقعة.. ارتفاع أسعار المنازل في الصين لأول مرة منذ مايو

صدى البلد

ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 0.2% في سبتمبر ٢٠٢٣ على أساس شهري، مقارنة بانخفاض قدره 0.3% في أغسطس، وفقا لمسح رسمي.

ويعد هذا هو أول ارتفاع شهري في أسعار المنازل منذ مايو ٢٠٢٣، حيث تضرر الطلب من قبل تشديد القواعد التنظيمية والضغوط الاقتصادية. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وارتفعت أسعار المنازل على أساس سنوي، بنسبة 3.8% في سبتمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4.2% في أغسطس، وهو أبطأ وتيرة نمو سنوي منذ يوليو 2018.

ويشير ارتفاع أسعار المنازل في سبتمبر يشير إلى بعض التحسن في سوق الإسكان الصيني، الذي يواجه ضغوطا من جائحة كورونا والأزمة المالية لشركة إيفرجراند. ومع ذلك، فإن الارتفاع الطفيف لا يكفي لتغيير الاتجاه الهابط لأسعار المنازل، حيث تظل الحكومة ملتزمة بالحد من التكهنات والحفاظ على استقرار السوق.

ويتوقغ خبراء السوق أن تستمر أسعار المنازل في التذبذب في الأشهر المقبلة، مع تأثيرات مختلفة من عوامل مثل سياسات التمويل والإمداد والطلب والظروف الاقتصادية.

الظروف الاقتصادية الضغوط الاقتصادية الصين إيفرجراند جائحة كورونا الأزمة المالية أسعار المنازل شركة إيفرجراند

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