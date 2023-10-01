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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاص| ننشر أول صور لمخزن الفراشة المحترق بحلمية الزيتون

النيران التهمت مخزن
النيران التهمت مخزن الفراشة

حصل موقع “صدى البلد” الإخباري على أول صور لحريق مخزن الفراشة المحترق أسفل العقار السكني بحلمية الزيتون.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد أنقذت عقارا سكنيا من 12 طابقا من الاحتراق بعد نشوب حريق أسفله في مخزن فراشة.

‏تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن فراشة أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة حلمية الزيتون.

‏على الفور وجه أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، 4 سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان البلاغ.

وتمكنت القوات من إخلاء العقار حرصاً على حياة السكان، والسيطرة على كرات اللهب دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيران التهمت مخزن الفراشة
النيران التهمت مخزن الفراشة
النيران التهمت مخزن الفراشة
النيران التهمت مخزن الفراشة
النيران التهمت مخزن الفراشة
النيران التهمت مخزن الفراشة
النيران التهمت مخزن الفراشة
النيران التهمت مخزن الفراشة
الزيتون حلمية الزيتون حريق الحماية المدنية القاهرة مخزن

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