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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مؤتمر «حكاية وطن» مكاشفة ومصارحة من الرئيس للشعب المصري

مؤتمر حكاية وطن
مؤتمر حكاية وطن

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، موضحا أن المؤتمر جاء لعرض الإنجازات والمشروعات التنموية التي قامت بها الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وقال النائب عيد حماد، في بيان له، إن المؤتمر يعتبر مكاشفة ومصارحة للشعب المصري، فالمؤتمر يعرض يعرض الإنجازات التي حققتها الدولة على أرض الواقع والتحديات والمخاطر التي واجهتها وكيف نجحت في حلها، لافتا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر جاءت كاشفة للحقائق.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي كان حريصا على استعراض حجم التحديات التي واجهت الدولة، لا سيما فيما يتعلق بحملات التشكيك التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب وقيادته السياسية.

وأضاف أن الرئيس السيسي نجح في لم الشمل خلال السنوات الأخيرة، وأرسى قواعد الاستقرار في البلد.

وأشار النائب عيد حماد، إلى أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت كل القطاعات، سواء قطاع التعليم أو قطاع الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، معقبا: "بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم، إلا أن مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية أن تتصدى للأزمة وتتعامل معها".

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