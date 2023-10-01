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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكشف عن المئات من جرار النبيذ في منطقة أم القعاب بأبيدوس.. صور

الكشف الآثري
الكشف الآثري

نجحت البعثة الأثرية المصرية، الألمانية النمساوية العاملة في مقبرة  الملكة "مريت نيث" من الأسرة الأولي بمنطقة أم القعاب بأبيدوس بسوهاج في الكشف عن المئات من الجرار المغلقة والتي لم تفتح من قبل، يوجد بداخلها بقايا من النبيذ بالإضافة إلى العثور على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي.

 

صرح بذلك د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أن الجرار المكتشفة كبيرة الحجم وفي حالة جيدة من الحفظ، وأن بقايا النبيذ الموجودة داخلها عمره حوالي 5000 عام.

 

ومن جانبه قال الدكتور ديترش راو مدير المعهد الألماني بالقاهرة إن أعمال الحفائر بالمقبرة نجحت كذلك في إزاحة الستار عن معلومات تاريخية جديدة عن حياة الملكة وفترة حكمها، وأن دراسة نقوش أحد الألواح التي عثر عليه داخل المقبرة أوضحت أن الملكة كانت تحظي بمكانة كبيرة حيث كانت مسئولة عن مكاتب الحكومة المركزية، لافتا إلى أن البعثة مستمرة في عملها في محاولة للكشف عن المزيد من أسرار تاريخ وهوية هذه الملكة.

 

وأضافت الدكتورة كرستيانا كوهلر  رئيس البعثة أن الدراسات التي تم إجرائها على المقبرة أشارت إلى أن مقبرة الملكة مريت نيث بنيت من الطوب النئ والطين وألواح الخشب، وأن الملكة ربما تكون المرأة الوحيدة من الأسرة الأولى التي تم الكشف عن مقبرة ملكية لها في أبيدوس حتى الآن، وأنه بجوار مقبرتها يوجد أيضا مجموعة من 41 مقبرة للحاشية والخدم الخاص بها، مما يشير إلى أن هذه المقابر تم بناؤها خلال مراحل زمنية مختلفة.

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البعثة الأثرية المصرية مريت نيث ابيدوس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أعمال الحفائر البعثة الأثرية المصرية الألمانية الكشف عن مقبرة ملكية

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