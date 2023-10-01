بعد الفوز على أرتا سولار.. حسين لبيب: انتظروا الزمالك قادم

علق حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، على تأهل الأبيض إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمس السبت، بعد التغلب على أرتا سولار الجيبوتي 4-3، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب، ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.

وكتب حسين لبيب عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”: “الزمالك أولا، ألف مبروك لكل الزملكاوية المخلصين.. أهم أهم الرجالة أهم”.



وأضاف: "كما قلنا هم رجالة الزمالك، انتظروا الزمالك قادم بإذن الله، الزمالك بجماهيره وأعضاءه ولاعبيه، ألف مبروك للجهاز الفني وللاعبين ".

واختتم: "عاش نادي الزمالك آكبر قلعة رياضية فى مصر".