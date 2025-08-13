مركز سقارة يستضيف قيادات محلية نسائية ضمن برنامج تأهيلي

استضاف مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية ضمن فعاليات الأسبوع التدريبي الحالي، بحضور الدكتور عصام الجوهري – مساعد وزير التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على المركز.

وذلك في إطار اهتمام مركز التنمية المحلية بتأهيل القيادات النسائية وتمكينهن للعمل الميداني بكفاءة وفاعلية والحرص على إتاحة تجارب عملية ملهمة .



وخلال اللقاء، شاركت نائب المحافظ المتدربات خبراتها العملية والعلمية في العمل القيادي ، موضحة كيف ساعدتها مسيرتها العلمية والمهنية في تولي مناصب قيادية، وكيف يمكن للمرأة أن تثبت جدارتها في العمل التنفيذي.

كما تناولت فى حديثها عدة محاور أساسية عن القيادة الفاعلة، كما تطرقت إلى الأسس الجوهرية لصناعة قيادة نسائية ناجحة قادرة على مواجهة التحديات وأهمية استثمار التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير والنجاح، مؤكدة أن التجارب الصعبة هي التي تصنع القادة الحقيقيين.



اتسم اللقاء بالتفاعل الكبير، حيث طرحت المتدربات أسئلتهن حول مسيرة العمل القيادي وكيفية تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطوير، في أجواء تدريبية تحفّز التفكير النقدي وتبادل الخبرات.

مركز سقارة



يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة جهوده الحثيثة لتقديم برامج تدريبية متخصصة، تعكس التزامه بإعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية المحلية بكفاءة، ودعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.

تأتي هذه الفعالية كجزء من رؤية المركز في أن التدريب لا يقتصر على القاعات، بل يمتد إلى نقل الخبرات الحقيقية من القيادات الميدانية، لتكون مصدر إلهام وتحفيز للقيادات النسائية القادمة.