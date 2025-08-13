قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

وزير الكهرباء ورئيس مجموعة كوبولوزيس اليونانية
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث مستجدات تنفيذ وتطور الاعمال فى مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء فى مصر ، وبين شبكة الكهرباء الأوروبية عبر الربط الكهربائي مع اليونان، والعمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

تناول اللقاء استعراض تطورات مشروع الربط الكهربائي المصرى الأوروبي من خلال مشروع الربط المباشر مع اليونان ومستقبل الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية فى مصر ، حيث يقوم المشروع على تصدير الطاقة المتجددة من مصر الى أوروبا من خلال إقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار استراتيجية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة، شمل اللقاء مناقشة أماكن إقامة المشروعات ومد خطوط نقل الطاقة المولدة، وكذلك نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية فى مصر واليونان وبين مطور المشروع وكذلك إجراءات الطرح لتنفيذ المشروعات والعروض الأوروبية، بالإضافة إلى تطوير وتدعيم الشبكة الموحدة فى البلدين ومدى الاستعداد لاستيعاب القدرات الجديدة لنقل الطاقة إلى الشبكة الكهربائية الاوربية.

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الربط الكهربائي جسوراً للصداقة ودعماً للشراكة فى تحقيق التنمية المستدامة بين الدول، مضيفاً أن الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان يجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بين قارات العالم ويعظم من عوائد الطاقات المتجددة، موضحاً أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي فى إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، مشيرا إلى أهمية مشروعات الربط بصفة عامة ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة، إنطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن العمل مستمر فى إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية، موضحا العمل من خلال خطة واضحة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا، مشيرا إلى أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية ، موضحا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مضيفا ان استراتيجية الدولة تهدف إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية،وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وتعزيز اواصر الصداقة وتحقيق المنفعة المشتركة.

يأتي ذلك فى إطار التوجه العام، وخطة العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، واعتماد مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة كأحد أهم المحاور لضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية، 

