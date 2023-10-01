مدرب إنتر ميامي الأمريكي يكشف حقيقة غياب ميسي لنهاية الموسم

كشف جيراردو مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة بعد الإصابة التي لحقت باللاعب مؤخرًا وغيابه عن أخر 3 مباريات.

وقال جيراردو مارتينو في مؤتمر صحفي:" ميسي يعاني من إصابة عضلية، ولن نجازف به في المباريات القادمه بأي شكل".

وأضاف :" لن يتم استبعاد ميسي من بقية الموسم التمهيدي، يتم تقييم حالته من مباراة لأخرى لتحديد موعد مشاركته، كما أنه يتحسن بشكل مستمر".

وتابع:" اهتم كثيرا بحالة ميسي وأتمنى أن يكون جيدًا، بالإضافة إلى جوردي ألبا المصاب أيضًا، افتقد الثنائي في الوقت الأكثر أهمية من الموسم".

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر.